Ашхабад, , 02:21 — REGNUM В январе — апреле 2020 года объем импорта стали из Турции в Туркмению увеличился более чем в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и достиг $48 млн 410 тысяч (3 млрд 579 млн рублей), передает «Trend».

По информации турецкого министерства торговли, только за апрель текущего года Туркмения закупила в Турции сталь на $19 млн 279 тысяч (1 млрд 425 млн рублей), что на 96,6% больше, чем в апреле минувшего года.

Также Туркмения продолжает наращивать импорт цемента из Турции.

Так, в январе — марте 2020 года Турция поставила в Туркмению цемент на общую сумму в $6 млн 239 тысяч (461 млн рублей). Это в 3,4 раза больше, показателя первого квартала 2019 года.

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