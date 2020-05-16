Ашхабад, , 02:20 — REGNUM С апрельских зарплат сотрудников бюджетных организаций и государственных предприятий Ашхабада удержали по 200 — 300 манатов (4200 — 6300 рублей) на восстановление домов и административных зданий в пострадавшей от урагана Лебапской области Туркмении, передает «Хроника Туркменистана».

Бюджетники выражают недовольство в связи с тем, что деньги удерживают неофициально, поскольку соответствующее распоряжение руководству госорганизаций и предприятий поступило от властей только в устной форме.

«Мы рады помочь попавшим в беду людям. Но начальник мог нас собрать, объяснить ситуацию и попросить сдать денег — кто сколько может», — сетуют сотрудники госконцерна «Туркменгаз».

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