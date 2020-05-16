Нью-Йорк, США, , 00:38 — REGNUM Компания Tesla разместит новое производство автомобилей в районе города Остин (штат Техас, США), сообщило 15 мая американское отраслевое интернет-издание Electrek.

Завод, по планам компании, будет построен уже к концу текущего года. Предприятие будет выпускать электропикапы Cybertruck и кроссоверы Model Y с электродвигателем. Сейчас сотрудники предприятия приступили к проектированию будущего производства.

Ранее, напомним, глава Tesla Илон Маск сообщал о готовности перенести мощности завода из Калифорнии в другие штаты. Свои планы он накануне обсудил с губернатором Техаса Грегом Эбботтом.

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