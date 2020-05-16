Нью-Йорк, США, , 00:38 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США сохранили тенденцию к некоторому росту и к закрытию торгов 15 мая прибавили от 0,25% до 0,79%.

К завершению торговой сессии промышленный индекс Dow Jones вырос на 60,08 пункта (0,25%), до 23 685,42 пункта, индекс S&P 500 вырос на 11,2 пункта (0,39%), до 2 863,70 пункта, индекс Nasdaq вырос на 70,84 пункта (0,79%), до 9 014,56 пункта.

При этом, в целом за рабочую неделю произошло снижение индексов. Dow Jones упал на 2,7%, S&P 500 — на 2,3%, Nasdaq — на 1,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, штатный режим работы Нью-Йоркской фондовой биржи возобновится 26 мая. С 23 марта из-за ограничений, связанных с пандемией нового коронавируса, биржа проводит торги только в электронном режиме.

Читайте ранее в этом сюжете: Нью-Йоркская фондовая биржа 26 мая может заработать в штатном режиме