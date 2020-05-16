Вашингтон, , 00:34 — REGNUM Уровень вложений России в государственные ценные бумаги США по итогам марта 2020 года снизился в три раза и составил $3,85 млрд, 15 мая сообщается на сайте американского министерства финансов.

При этом $3,381 млрд составляют вложения в долгосрочные гособлигации, а $473 млн в краткосрочные.

За предыдущие два месяца — в январе и феврале — РФ наращивала вложения в ценные бумаги США, и их объем достигнул $12,58 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля Минфин России разместил облигации федерального займа (ОФЗ) на аукционах на общую сумму почти 97 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: РФ нарастила вложения в гособлигации США на 19%