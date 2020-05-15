Москва, , 23:57 — REGNUM Федеральный бюджет в январе-апреле 2020 года исполнен с профицитом в 122,881 млрд рублей, или 0,4% ВВП. Такую предварительную оценку приводит 15 мая Министерство финансов России.

Согласно данным ведомства, за четыре месяца в бюджет поступило 7,002 трлн рублей доходов, что составляет 34% от общего объёма доходов, предусмотренных федеральным законом о бюджете на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов.

Расходы бюджета за этот же период исполнены в объёме 6,879 трлн рублей, или 35% к годовому объёму расходов по закону о бюджете и 31,5% к сводной бюджетной росписи с учётом внесённых изменений.

При этом Минфин почти в десять раз повысил оценку профицита бюджета за I квартал 2020 года. Согласно обновлённым данным, он составил 113,381 млрд рублей, или 0,5% ВВП. Месяцем ранее ведомство оценивало показатель в 12,408 млрд рублей, или 0,05% ВВП.

Федеральная налоговая служба в январе-апреле перечислила в бюджет 3,951 трлн рублей доходов, что составляет 30% к прогнозным показателям доходов бюджета на 2020 год. От Федеральной таможенной службы поступило 1,499 трлн рублей, или 27,4% к прогнозным показателям.

Другие федеральные органы за четыре месяца перечислили в бюджет 1,551 трлн рублей, или 79,5% к прогнозным показателям на 2020 год.