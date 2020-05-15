Рига, , 21:24 — REGNUM В данный момент в Латвии отсрочка по уплате налогов в связи с пандемией коронавируса предоставлена 7372 компаниям, на общую сумму 125,931 млн евро. Об этом пишет 15 мая портал Dienas Business со ссылкой на данные Службы государственных доходов (СГД) Латвии.

По данным журналистов, 32% компаний, руководство которых попросило налоговую отсрочку, относятся к оптовой и розничной торговле, 19% — предприятий — перерабатывающей промышленности, 12% — гостиничный бизнес и общественное питание.

Отмечается, что отсрочка может быть предоставлена компаниям на срок до трёх лет.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.