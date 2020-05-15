Ижевск, , 20:52 — REGNUM В Малопургинском районе Удмуртии начались работы по рекультивации свалки площадью около 3,5 га в рамках национального проекта «Экология». Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

После проведения всех подготовительных работ будут установлены биогазоотводящие трубы, устройства дренажа и начнётся поэтапная засыпка свалки. Эта технология называется «глиняный замок».

После этого начнётся четырёхлетний этап восстановления территории — будут засеяны травы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля в республике приступили к рекультивации свалки почти на 3 га в Якшур-Бодьинском районе. На площадке накоплено более 51 тыс. тонн отходов.

Всего в Удмуртии на рекультивацию свалок в 2020 году направят 75 млн рублей, из них 60 млн рублей — федеральные средства. На эти средства будут ликвидированы 50 свалок в 15 районах республики.

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