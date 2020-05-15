Москва, , 20:13 — REGNUM «Россети» выполнили поручение президента РФ Владимира Путина и завершили консолидацию электросетевых активов «Россети Ленэнерго», говорится в официальном сообщении компании. Процесс объединения финишировал 14 мая, когда в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о завершении реорганизации «Россети Ленэнерго» (юридическое наименование — ПАО «Ленэнерго») в форме присоединения к нему АО «Курортэнерго», АО «ЦЭК», АО «СПб ЭС», АО «ПЭС». В свою очередь, самостоятельная деятельность присоединенных юридических лиц прекращена.

Работа по переходу «Россети Ленэнерго» и дочерних компаний на единую акцию заняла почти пять лет. За это время была проведена консолидация активов, был сформирован единый центр управления сетями, благодаря чему одновременно с оптимизацией капиталовложений и снижением затрат на обслуживание значительно повысилась надежность электроснабжения потребителей.

«Внедрение комплексного подхода к управлению и развитию электросетевого комплекса является стратегической целью группы компаний «Россети». Консолидация позволит создать единый центр ответственности за надежность электроснабжения, а также сдерживать рост тарифа за счет оптимизации расходов и отсутствия дублирования инвестиций», — подчеркнул генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский.

Генеральный директор ПАО «Ленэнерго» Андрей Рюмин отметил, что объединенная компаний продолжит оптимизацию бизнес-процессов. «Объединенная компания с более прозрачной структурой будет отвечать повышенным требованиям инвесторов», — полагает руководитель сетевой компании.