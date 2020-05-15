Ижевск, , 20:12 — REGNUM За майские праздники Удмуртия перешагнула «экватор» по графику яровой посевной кампании. Об этом заявил глава региона Александр Бречалов, подводя итоги недели на своей странице в социальной сети.

План по севу яровых зерновых и зернобобовых культур выполнен на 74%, по льну — на 45%, по рапсу — на 63%. Алнашский, Камбарский и Кизнерский районы уже отчитались о завершении сева ранних хлебов. В ближайшее время завершат сев Можгинский, Сарапульский и Завьяловский районы.

До настоящего момента сельхозтоваропроизовдителям перечислено 645 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, в этом году сума поддержки, которую направят агропромышленному комплексу республики составит 2,3 млрд рублей.