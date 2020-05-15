Ижевск, , 19:56 — REGNUM В Удмуртии сдали первый объект, ремонт которого осуществлялся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Первым сданным объектом стал участок улицы Пушкинской в Ижевске — от улицы Холмогорова до улицы 10 лет Октября. Работы были начаты 1 мая. За прошедшее время было проведено фрезерование асфальтобетонного покрытия, частично заменены старые бортовые камни, местами заменен асфальт на тротуаре.

На остановке транспорта была заменена тротуарная плитка, сделан уклон для отвода осадков. Проведены работы по подъему смотровых колодцев и решеток ливневой канализации. После укладки верхнего слоя асфальта на указанный участок будет нанесена разметка.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Удмуртии до конца 2020 года в рамках нацпроекта планируется отремонтировать и реконструировать около 300 км дорог. По нацпроекту БКАД будет отремонтировано 42 объекта, 23 из которых — в Ижевске, объём финансирования составит 1,3 млрд рублей. По программе сельских территорий построят три дороги за 646 млн рублей. По опорному плану отремонтируют 18 дорог за 700 млн рублей. Будут реконструированы четыре региональных трассы — на это направят 665 млн рублей. Муниципалитеты получат на ремонты дорог и устройство тротуаров 700 млн рублей. Всего на эти цели будет направлено около 4 млрд рублей.

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