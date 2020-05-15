Бишкек, , 19:51 — REGNUM Мэрия столицы Киргизии отменила итоги тендера о поставке Бишкекскому муниципальному автотранспортному предприятию 100 пассажирских автобусов, работающих на природном и сжиженном газе. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета сегодня, 15 мая.

Отмечается, что конкурсная комиссия мэрии, ранее признавшая победителем тендера китайскую компанию «Xiamen king long united automotive industry», отменила свое решение из-за жалобы другого участника тендера. Межведомственная комиссия впоследствии признала такое решение правомерным.

В итоге конкурс признан несостоявшимся, а 14 мая объявлен повторный тендер на приобретение 100 новых автобусов, на закупку которых из столичного бюджета планируют потратить 710 млн сомов (около 690 млн рублей).

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