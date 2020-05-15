Нижний Новгород, , 19:37 — REGNUM В Нижегородской области объявили тендер на выбор подрядчика по комплексному благоустройству парка «Швейцария» в Приокском районе, сообщает пресс-служба правительства региона

Подрядчик обязан отреставрировать входы и ограду парка, восстановить более 14,5 км парковых дорожек, установить фонтаны, малые архитектурные формы, детское и спортивное оборудование.

В «Швейцарии» планируют построить детский парк, километровую кольцевую дорожку для бега, 10 спортивных площадок для воркаута, занятий большим теннисом, минифутболом, баскетболом, боксом, легкой атлетикой.

Особое внимание предполагается уделить инклюзивной инфраструктуре — в парках поставят специальные тренажеры для пожилых людей и маломобильных граждан. Также подрядчик должен будет провести специальные мероприятия по оздоровлению деревьев, создать инженерно-техническую инфраструктуру и отремонтировать ливневую канализацию, заменить наружное освещение и установить систему видеонаблюдения.

Начальная цена контракта — 3,9 млрд руб. Итоги конкурса планируется подвести 2 июня. Отметим, что новость о тендере вызвало негативную реакцию у членов попечительского совета парка «Швейцария». Градозащитник Мария Попова в публикации в Facebook отметила, что тендер был объявлен «без обсуждения итогового проекта с жителями города, без публичного показа проекта, обещанного депутатам гордумы 21 апреля на заседании комиссии по экологии, без полного списка намеченных к реализации объектов».

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