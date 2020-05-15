Бишкек, , 19:13 — REGNUM Правительство Киргизии подготовило второй пакет антикризисных мер, в рамках которого запланирована амнистия капитала. Об этом заявил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев на заседании парламентской фракции «Ата-Мекен».

По словам высокопоставленного чиновника, также антикризисный план предусматривает двукратное увеличение гарантийного фонда и создание антикризисного фонда для льготного кредитования предпринимателей.

Депутат Бахадыр Сулейманов, комментируя планы по преодолению вызванного коронавирусом кризиса в экономике республики, указал на недоработки политики правительства по оптимизации расходов бюджета, отметив, что по менее приоритетным направлениям субсидируются крупные суммы типа выделения 800 млн сомов (777 млн рублей) льготных кредитов мукомолам.

В свою очередь депутат Сайдулла Нышанов призвал правительство разработать и внедрить финансовые инструменты для поддержки сельхозпроизводителей, которые составляют основную категорию занятых и являются особенно уязвимыми в создавшейся ситуации.

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