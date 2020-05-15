Бишкек, , 19:01 — REGNUM Таможенная служба Киргизии решила предоставить бизнесменам отсрочку по оплате таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость, таким способом поддержав их во время пандемии коронавируса, которую правительство признало обстоятельством непреодолимой силы.

Компании и предприниматели могут получить отсрочку, представив в органы таможни заявление с соответствующей просьбой.

В ведомстве отмечают, что отсрочка по уплате ввозной таможенной пошлины может быть предоставлена на срок не более одного месяца, с уплатой процентов по учетной ставке нацбанка и при условии предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин.

Также можно получить отсрочку по уплате пошлины и налогов на срок не более шести месяцев, без уплаты процентов по учетной ставке нацбанка и при условии предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных платежей в случае причинения ущерба в результате стихийного бедствия, катастрофы и иных обстоятельств непреодолимой силы.

Кроме того, в случае причинения плательщику ущерба, признанного правительством как полученного в результате обстоятельств непреодолимой силы может быть предоставлена отсрочка по уплате налогов на срок до трех лет, без уплаты процентов по учетной ставке нацбанка и без предоставления обеспечения исполнения по уплате налогов.