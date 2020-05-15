Екатеринбург, , 18:39 — REGNUM В Свердловской области стартовал дорожный сезон. Планируется, что в 2020 году ремонты и капремонты пройдут на 167,7 километра региональных дорог. Плюс, 83,3 километра приведут в порядок в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщили в управлении автомобильных дорог Свердловской области, в рамках государственной программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года», планируется капитально отремонтировать 71,6 километра дорог, обычные ремонты пройдут на участках общей протяженностью 96,1 километра.

Из всего запланированного объема работ значительная доля приходится на сельские дороги. Дорожники капитально отремонтируют почти 30 километров, в том числе грунтовых дорог, и еще 42,6 километра ждут обычные ремонты.

Главная задача, чтобы жители деревень и сел, не имеющих на сегодняшний день круглогодичной связи с «большой землей», получил безопасное и бесперебойное транспортное сообщение с другими населенными пунктами в любое время года. Так, к концу дорожного сезона планируется отремонтировать участок грунтовой дороги от села Серебрянка до села Верхняя Ослянка. Это продолжение дороги, которая была отремонтирована по поручению Президента России. Ее также планируется профилировать, где необходимо, добавить грунт, сделать водоотводы, кюветы, очистить полосу отвода от лишней растительности, которая мешает обзору и затрудняет проветривание дорожного полотна.

Также планируется отремонтировать три участка дорог в Шалинском городском округе в районе поселков Бизь, Шамары, села Роща. Отремонтируют подъезд к селу Большие Карзи и подъезд к селу Нижнее Село. Капитальные ремонты продолжатся на подъездах к селу Ильинскому, деревне Сербишино, поселку Сарапулка, селу Казаковское.

Кроме того, выполняются работы на 3 мостах, расположенных на региональных дорогах. Это мосты через реку Юрмач недалеко от Камышлова, через Туру и Бисерть. Ремонты мостов через реку Линтовку вблизи рабочего поселка Гари и через Конду на территории Новолялинского городского округа уже завершены.

Капитальный ремонт моста через Сосьву стартовал на 137-м километре автодороги Серов — Сосьва — Гари. Мост служит единственной переправой через реку почти для трех тысяч жителей Гари и близлежащих населенных пунктов. Начался ремонт путепровода на Серовском тракте на территории Горноуральского городского округа. На сегодняшний день там организовано реверсивное движение.

Всего на ремонты и капремонты дорог из областного бюджета в 2020 году направлено 1,8 миллиарда рублей. На мероприятия нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на региональных трассах — 1,2 миллиарда рублей.