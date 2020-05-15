Вашингтон, , 18:25 — REGNUM Госдепартамент подтвердил факт отправки первой партии нефти в Белоруссию. Соответствующее заявление главы ведомства опубликовано 15 мая.

В заявлении сказано, что сделка «укрепляет белорусский суверенитет и независимость».

Этот шаг, как отмечается в документе, демонстрирует, что у американских компаний есть торговые возможности для освоения белорусского рынка.

Госдеп подчёркивает, что Белоруссия может рассчитывать на американские энергоносители, но она должна тогда расширить доступ американских компаний на свой рынок.

Кроме того, Белоруссии рекомендуется провести «рыночные реформы, направленные на либерализацию торговли и необходимые для дальнейшего продвижения процесса присоединения к ВТО».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 15 мая белорусский министр иностранных дел Владимир Макей уже объявил о начале поставок нефти из США «в рамках политики диверсификации».

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