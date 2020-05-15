Москва, , 18:15 — REGNUM Центральный Банк расширил меры поддержки бизнеса, в том числе в рамках кредитования на неотложные нужды для поддержания занятости. Об этом 15 мая сообщила пресс-служба Банка России.

Теперь из совокупного лимита в 500 млрд рублей, помимо уже выделенных 150 млрд рублей для обеспечения кредитования субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) для поддержки занятости, будет выделено еще 50 млрд рублей на аналогичные цели для заёмщиков, не имеющих статуса субъектов МСП и не являющихся системообразующими организациями.

Кроме того, в расчёт лимита по предоставлению кредитов Банка России может включаться сумма задолженности по кредитам, предоставленным лизинговым компаниям на цели, связанные с предоставлением имущества в лизинг субъектам МСП, а также сумма задолженности по кредитам, предоставленным факторинговым компаниям на цели финансирования субъектов МСП по договорам факторинга.