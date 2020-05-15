, 18:01 — REGNUM В настоящий момент из Украины специальными авиарейсами хотят вылететь порядка 12 тыс. заробитчан, заявил в интервью изданию «Буквы» министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Материал опубликован сегодня, 15 мая.

По словам министра, эта цифра может измениться, потому что поляки говорят вообще о каких-то страшных цифрах — «о миллионах рабочих мест, потому что у них там спад производства, промышленности и они ищут, как спасаться».

Также Криклий заявил, что сейчас министерство рассматривает предложение, чтобы при перемещении работников за границу использовали не только авиацию, но и автобусные перевозки.

Комментируя скандальную историю с отправлением авиарейса с заробитчанами в Великобританию (на протяжении дня власти то давали разрешение на этот вылет, то отзывали его), Криклий призвал «не спекулировать».

«Пассажирские пункты пересечения границы у нас закрыты, авиаперевозчик хорошо знал об этом. Поэтому, по моему мнению, с их стороны это была такая осторожная манипуляция, так как в последний момент, не сообщая, сделали за день этот рейс. У нас нет регулярной навигации и пассажирские пункты не возобновили работу», — напомнил чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что на Украине продолжается противостояние властей с заробитчанами — правительство настаивает, что будет контролировать процесс выезда граждан на работу за границу и выдавать специальные разрешения для этого. Многие эксперты утверждают, что по сути в стране происходит «работорговля».