Москва, , 18:46 — REGNUM Снижение зарплат сотрудников ради спасения бизнеса негативно скажется на экономике России. Об этом 15 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

По его словам, подобная мера приведёт к дальнейшему сокращению спроса. Ведь уже сейчас доходы основной массы людей упали, а в случае законодательного разрешения сокращать зарплаты они упадут ещё сильнее.

«Удар по экономике будет большой. Граждане будут вынуждены ужать своё потребление, они начнут разоряться. Мы получим волну, которая накатится на банки, люди не смогут погашать кредиты. Лоббизм работодателей здесь понятен, но действительность такова, что это может ухудшить экономическую ситуацию. Надо думать не о том, кому порезать зарплаты, а как перезапустить экономику», — сказал Колташов.

Как сообщало ИА REGNUM, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов ранее выступил с инициативой внести поправки в законодательство, которые бы позволяли предпринимателям сокращать размер зарплаты сотрудников. Данная мера, по его словам, позволит бизнесменам избежать банкротства, а сотрудникам — потери работы.