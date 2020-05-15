Киев, , 17:47 — REGNUM Крупнейшим торговым партнером Украины на сегодняшний день остается Китай, торговля с которым составляет 3250,1 млрд долларов и 10,9% от общего объема.

Соответствующие данные 15 мая обнародовала украинская государственная служба статистики, передает корреспондент ИА REGNUM.

На втором месте среди торговых партнеров Украины находится Россия, причем ее отставание от Китая не так уж велико — показатели оборота составляют 2.543,8 млрд долларов и 8,5%.

Третья позиция в рейтинге у Германии с показателями 2.164,8 млрд долларов и 7,3%.

Остальные страны довольно существенно отстают от тройки лидеров.

ИА REGNUM напоминает, что общее отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в январе-марте 2020 года составило всего 9,4 млн долларов (для сравнения — за соответствующий период 2019 г. 437,9 млн долларов).