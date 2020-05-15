Киев, , 17:37 — REGNUM У Украины в целом сейчас неплохая ситуация по общему размеру госдолга, краткосрочному внешнему долгу, состоянию платёжного баланса, заявил 15 мая украинский экономист Андрей Блинов, комментируя текущую ситуацию в стране.

По словам эксперта, слабой стороной видится общий размер внешнего долга (государство+корпорации), масштабная зависимость от денежных переводов из-за рубежа. Также экономист подчеркнул, что уровень резервов Украины «всё же относительно маловат» для покрытия краткосрочной задолженности в инвалюте.

«Наша главная проблема — график долговых платежей, она всем широко известна, Украина сейчас на экваторе пика выплат 2019−2021 гг.», — подчеркнул Блинов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее власти страны и представители Нацбанка неоднократно заявляли, что Украина гораздо лучше готова к нынешнему кризису, чем во время предыдущих потрясений.

В мае глава СоветаНацбанка Богдан Данилишин заявил, что Украина оказалась среди наиболее уязвимых стран по показателям долговой устойчивости, заняв 53-е место из 66 стран мира.

Согласно графику, пиковые выплаты по внешнему долгу в 2020 году приходятся на первый и третий кварталы 2020 года — порядка 5,5 млрд долларов каждая выплата.