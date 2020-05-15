Москва, , 17:35 — REGNUM Чистый вывоз капитала из России частным сектором за период с января по апрель 2020 года составил $23,9 млрд, сократившись на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит 15 мая пресс-служба Банка России.

«Чистое кредитование остального мира частным сектором в январе-апреле 2020 года сложилось в размере $23,9 млрд (%27,6 млрд в январе-апреле 2019 года)», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в отличие от ситуации годом ранее, когда основную роль в динамике показателя играло накопление иностранных активов частным сектором, в текущем году существенным стало снижение внешних обязательств банков при уменьшении объёма операций по размещению средств за рубежом прочими секторами.

Профицит счёта текущих операций платежного баланса России в январе-апреле, по предварительной оценке регулятора, составил $23,5 млрд против $40,1 млрд в аналогичный период прошлого года.

«Динамику показателя определило серьёзное ослабление торгового баланса, особенно заметное в апреле, за счёт опережающего сжатия экспорта в результате ухудшения совокупного внешнего спроса и беспрецедентного ухудшения конъюнктуры международного рынка углеводородного сырья», — указывается в комментарии.

Отмечается, что за счёт уменьшения выплат инвестиционных доходов в пользу нерезидентов и сжатия импорта услуг на фоне ограничительных мер из-за пандемии коронавируса сократился также совокупный дефицит остальных компонентов счёта текущих операций.