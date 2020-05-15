Москва, , 18:44 — REGNUM Снижать зарплаты сотрудникам для сохранения предприятий от банкротств, что предлагает предпринимательское сообщество, нет нужды — зарплаты и так уже снижены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 мая сообщил экономист Василий Колташов.

«В интересах работодателей раз нельзя увольнять и пролоббировать массовые увольнения, которые происходят в США, то почему бы не потребовать уменьшение зарплаты? Но в том-то и дело, что сокращение зарплат и так происходит. Большинство работодателей доплачивают людям в форме премий, процентов от продаж, конвертов. Все это уже «порезали», — сказал экономист.

Поэтому снижение зарплат уже произошло, отметил он. К тому же заработные платы, по словам эксперта, в России и без того невелики, поэтому снижать их в условиях кризиса неприемлемо.

«А если говорить о снижении оплаты труда, то распространить это на директоров и топ-менеджеров было бы нелишним. Почему в России должны существовать разницы в оплате труда, измеряемые в сотни раз?» — поинтересовался Колташов.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист назвал идею сокращения зарплат выбором «из двух зол»