Казань, , 17:30 — REGNUM В Татарии с 18 мая заработает горячая линия по оформлению недвижимости. Специалисты управления Росреестра и кадастровой палаты РТ до 29 мая включительно проконсультируют жителей республики по вопросам регистрации прав и кадастровому учету. Обратиться за квалифицированной помощью можно будет с 8:00 до 12:00 по телефону 8(843)255−25−71, сообщает пресс-служба ведомства.

Помимо этого, Росреестр РТ проводит социальную акцию «Двухмесячник ветеранов». Благодаря ей государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав ветеранов на объекты недвижимости проводится в трехдневный срок. Если ветеран, являющийся одним из заявителей, продает либо покупает недвижимость, то действие социальной акции распространяется на весь пакет документов. Срок этой акции — до конца июня текущего года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России набирают обороты массовые онлайн-консультации по недвижимости.

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