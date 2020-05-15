Курск, , 17:22 — REGNUM В Курской области с момента введения режима повышенной готовности уровень регистрируемой безработицы увеличился в 2,7 раза. Как сообщает ИА REGNUM, об этом председатель регионального комитета по труду и занятости населения Елена Кулагина рассказала на заседании оперштаба 15 мая.

Всего в регионе службой занятости зарегистрировано 10 тыс. 270 безработных. С 1 марта поступило более 11 тысяч заявлений.

«С 30 марта служба занятости работает в онлайн-режиме. С 9 апреля заработал общегосударственный интерактивный портал «Работа в России». За короткий период времени поступило 7,5 тыс. заявлений. 13 мая на правительственном совещании Курская область отмечена в числе регионов, где нет отставаний по рассмотрению заявлений граждан в качестве регистрации их безработными», — рассказала Кулагина.

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