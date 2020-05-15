Курск, 15 мая 2020, 17:22 — REGNUM В Курской области с момента введения режима повышенной готовности уровень регистрируемой безработицы увеличился в 2,7 раза. Как сообщает ИА REGNUM, об этом председатель регионального комитета по труду и занятости населения Елена Кулагина рассказала на заседании оперштаба 15 мая.
Всего в регионе службой занятости зарегистрировано 10 тыс. 270 безработных. С 1 марта поступило более 11 тысяч заявлений.
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