Чебоксары, , 16:58 — REGNUM В Чебоксарах авиарейсы предположительно возобновятся 1 июня. Об этом ИА REGNUM сообщили в минтрансе республики со ссылкой на «Международный аэропорт Чебоксары».

Лоукостер «Победа» поэтапно возобновляет программу внутренних рейсов с 1 июня. Чебоксары вошли в список аэропортов, рейсы в которые будут возобновлены в первой декаде июня. Сначала начнутся вылеты в Москву, затем — в Сочи (14 июня) и Санкт-Петербург (23 июня).

«С 1 по 10 июня планируются рейсы в Москву через день. С 11 июня рейсы в Москву из Чебоксар могут стать ежедневными в зависимости от наполняемости», — говорят в министерстве транспорта.

Данная программа может быть скорректирована.

Как сообщало ИА REGNUM, аэропорт Чебоксар приостановил работу 1 апреля из-за отсутствия авиаперевозчиков. 28 марта прекратила рейсы авиакомпания «Нордвинд», с 1 апреля приостановила вылеты авиакомпания «Победа». На долю последней приходилось 85% авиаперевозок в Чебоксарах.

Напомним, на 15 мая (10:35 мск) в Чувашии официально выявлено 1522 заражённых коронавирусом, в том числе за последние сутки — 83.

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