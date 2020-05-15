Калуга, , 17:30 — REGNUM Калужская область выступила с инициативой расширения перечня пострадавших субъектом малого и среднего бизнеса на отрасли потребительского спроса — легкую и мебельную промышленность, — что увеличит число субъектов получающих поддержку в регионе примерно на 15%. Это предложение вошло в общенациональный план поддержки бизнеса, сообщает 15 мая корреспондент ИА REGNUM.

Калуга (сс) abdallahh

За последнее время наблюдаются негативные тенденции снижения бизнес потенциала в энергетике, строительстве, гостиничном бизнесе и общественном питании, деятельности в области культуры, досуга, спорта и развлечений. Федеральные меры поддержки коснулись почти 14 тысяч организаций и 13 тысяч 866 индивидуальных предпринимателей, или 33% всех субъектов малого и среднего бизнеса. Это налоговые каникулы, реструктуризация платежей, а также и освобождение от налогов за второй квартал субъектов экономики, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции.

Важной также является федеральная поддержка самозанятых граждан. Со своей стороны Калужская область в числе первых приняла решение поддержать эту категорию предпринимателей. Прямая безвозмездная финансовая помощь субъектам МСП в размере МРОТ на одного работника для тех, кто сохранил численность занятых на предприятии, сегодня является наиболее востребованной. Также действуют региональные меры поддержки, касающиеся налоговых льгот и выдачи субсидий. Реализуется программа выдачи беспроцентных микрозаймов на оплату текущих расходов.

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