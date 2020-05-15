Киев, , 16:51 — REGNUM Украина выполнила все ранее заявленные требования МВФ для получения кредита в 5 млрд долларов, но существуют большие риски насчет того, получит ли Киев долгожданное финансирование в ближайшее время.

Соответствующие материал публикует 15 мая издание «Экономика».

Издание напоминает, что по словам министра финансов Сергея Марченко и других представителей украинской власти, после принятия «антиколомойского» закона уже до конца мая страна может получить в рамках программы stand-by первый транш на 1,75 млрд долларов.

«Но не все так просто. А, точнее, совсем непросто. Как рассказали источники редакции, украинское правительство до сих пор не согласовало меморандум о сотрудничестве с фондом, который подписывается перед выделением не только каждого кредита, но и каждого транша. По словам одного собеседника издания, украинская сторона получила от фонда согласованный текст меморандума, но, тем не менее, продолжает вести переговоры», — говорится в статье. Кроме того, добавил источник, в МВФ хотят ознакомиться с окончательным вариантом текста «антиколомойского» закона.

Издание указывает, что заседание совета директоров МВФ должно состояться 27 мая и шансов на то, что Украина успеет выполнить к этому сроку все формальности — невелики.

Когда будет следующее заседание совета директоров фонда, на котором бы рассматривалась программа финансирования для Украины, неизвестно. Как и неизвестно, будет ли готова наша сторона предоставить все необходимые документы, резюмирует СМИ.

ИА REGNUM напоминает, что для возобновления сотрудничества с МВФ Украины выполнила целый ряд политических требований, главные среди которых — принятие закона о продаже земли и «антиколомойского» закона, запрещающего возврат Приватбанка структурам олигарха. Изначально в Киеве говорили, что рассчитывают получить от МВФ более 10 млрд долларов, однако уже в мае фонд в одностороннем порядке объявил о смене программы для Украины — максимум 5 млрд долларов, из которых 3,5 млрд теоретически можно получить в этом году.