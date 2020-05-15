Симферополь, 15 мая 2020, 16:52 — REGNUM Открытие Соборной мечети в Симферополе переносится на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Об этом 15 мая на онлайн-пресс-конференции сообщил заместитель муфтия мусульман Крыма Эсадуллах Баиров.
Он также сообщил, что строительство мемориального комплекса в память о жертвах депортации на железнодорожной станции Сирень в Бахчисарайском районе Крыма также переносится и завершится, ориентировочно, в первом полугодии 2021 года.
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года в Симферополе прошла торжественная церемония начала строительства здания Соборной мечети. Объект обещали сдать в апреле 2019, а потом — в апреле 2020 года.
Об этом: В Крыму перенесли открытие Соборной мечети
В Крыму провалили многомиллионное строительство мемориала жертв депортации