Симферополь, , 16:52 — REGNUM Открытие Соборной мечети в Симферополе переносится на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Об этом 15 мая на онлайн-пресс-конференции сообщил заместитель муфтия мусульман Крыма Эсадуллах Баиров.

«Пандемия повлияла на строительство мечети, приостановлены многие работы. Можно сказать, объект на данный момент официально не работает. При послаблениях в режиме будут работы продолжатся, где это возможно. В течение года объект будет готов к сдаче при условии, если работы будут вестись бесперебойно.», — отметил Баиров.

Он также сообщил, что строительство мемориального комплекса в память о жертвах депортации на железнодорожной станции Сирень в Бахчисарайском районе Крыма также переносится и завершится, ориентировочно, в первом полугодии 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года в Симферополе прошла торжественная церемония начала строительства здания Соборной мечети. Объект обещали сдать в апреле 2019, а потом — в апреле 2020 года.

Об этом: В Крыму перенесли открытие Соборной мечети

В Крыму провалили многомиллионное строительство мемориала жертв депортации