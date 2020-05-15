Пекин, , 16:48 — REGNUM Пандемия коронавируса ускорила естественный процесс цифровизации: доставка еды не кажется уже каким-то ноу-хау, онлайн-тренировки стали альтернативной спортзалам, а Zoom позволил вовлечь в конференции весь мир, и повсеместно заменил Skype. Не исключением стала и трансформация B2B сектора.

Всего за два с небольшим месяца популярность маркетплейсов побила десятилетние рекорды, а Alibaba, Amazon и российские «БЕРУ» с Ozon увеличили прибыли в 2−2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Таким образом, мы наблюдаем устойчивую тенденцию к повышенному спросу на электронную торговлю и B2B платформы. Еще два месяца назад покупатели говорили, что нужно обязательно «потрогать» вещь, а теперь все дружно покупают на маркетплейсах.

Помимо маркетплейсов покупатели и продавцы традиционно знакомились на выставках. Согласно статистике, одни только выставки в Китае посетило в прошлом году более 210 тысяч россиян. Условия пандемии ограничили доступ к этому каналу, что чревато снижением товарооборота на 3−5% от разрыва связей.

Тем не менее, лидер выставочной отрасли в Китае, Кантонская ярмарка, разработала компромиссное решение — перенос весенней сессии в онлайн-формат, что стало сенсацией. Техническое решение для проведение выставки было разработано китайским IT-гигантом-Tencent (его владелец на днях обогнал Джека Ма в рейтинге самых богатых китайцев).

Такой формат проведения сможет целиком трансформировать всю выставочную индустрию, где главную роль будет играть не красивый стенд и удачное местоположение, а контент и трафик. Это может изменить весь рынок маркетплейсов, поскольку понятия выставки и маркетплейса могут стать сингулярными.

Традиционно выставка проходит в городе Гуанчжоу дважды в год: весной и осенью, а выставочный павильон является крупнейшим к Китае — около 1 млн квадратных метров. С каждым годом количество посетителей Кантонской ярмарки растет: если в 2016 году весеннюю сессию посетило 5,3 тысячи россиян, то в 2019 году уже более 7 тысяч предпринимателей. В 2020 году, по прогнозам Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП), в онлайн-сессии примет участие более 10 000 человек.

10 июня в 10:00 руководство Кантонской ярмарки в лице Ли Цзиньчи — генерального директора Китайского центра международной торговли совместно с РАСПП и и Российско-Китайским комитетом дружбы, мира и развития при поддержке МЭЦ и АСИ проведут онлайн-сессию в целях обучения российских предпринимателей новому формату участия в Кантонской выставке.