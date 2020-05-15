Симферополь, , 16:49 — REGNUM За два года работы Крымского моста автовладельцы и грузоперевозчики сэкономили более 35 млрд рублей. Об этом 15 мая ИА REGNUM сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

«За 24 месяца работы моста автовладельцы и грузоперевозчики, воспользовавшись бесплатным мостом, а не переправой, сэкономили более 35 млрд рублей», — сообщили в инфоцентре.

По словам специалистов, за работой четырехполосной трассы и двухпутной железной дороги на мосту следят более 200 сотрудников и 59 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря вводу в эксплуатацию Крымского моста по итогам 2018 — 2019 годов экономика республики выросла на 10,7%. За два года по транспортному переходу проехало 9,5 млн машин. В том числе свыше миллиона грузовиков и более 120 тысяч автобусов.

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