Берлин,
15 мая 2020, 16:23 — REGNUM
Как только по
«Северному потоку — 2» пойдёт газ, заработает конкуренция, она-то и расставит всё по местам, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 15 мая, комментируя решение
Федерального сетевого агентства Германии.
Как сообщалось ранее, агентство приняло решение
отказать
компании Nord Stream 2 AG в выведении «Северного потока — 2» из-под
норм
обновленной газовой директивы Евросоюза.
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«Отказ Федерального сетевого агентства Германии освободить «Северный поток — 2» от требований газовой директивы Евросоюза мало что меняет в общем раскладе по этому газопроводу. Главное — достроить газопровод и запустить его. Как только по нему пойдёт газ, заработает конкуренция. Она и решит всё. Если газ, поставляемый в Европу по «Северному потоку — 2», будет дешевле газа, поставляемого из других источников, а это будет именно так, то далее работу по сокрушению всех возможных препятствий, которые будут стоять между ними и дешёвым газом покупатели газа доделают сами.
Другими словами, украинские, польские и американские недруги «Северного потока — 2» зря стараются. Единственная возможность для них осуществить их планы — это физически не дать достроить этот газопровод. Но это будет уже война, никому в Европе она не нужна. Всё остальное расставит по своим местам конкуренция», — отметил Михаил Демурин.