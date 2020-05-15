Берлин, , 16:23 — REGNUM

Как только по «Северному потоку — 2» пойдёт газ, заработает конкуренция, она-то и расставит всё по местам, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 15 мая, комментируя решение Федерального сетевого агентства Германии.

Как сообщалось ранее, агентство приняло решение отказать компании Nord Stream 2 AG в выведении «Северного потока — 2» из-под норм обновленной газовой директивы Евросоюза.

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«Отказ Федерального сетевого агентства Германии освободить «Северный поток — 2» от требований газовой директивы Евросоюза мало что меняет в общем раскладе по этому газопроводу. Главное — достроить газопровод и запустить его. Как только по нему пойдёт газ, заработает конкуренция. Она и решит всё. Если газ, поставляемый в Европу по «Северному потоку — 2», будет дешевле газа, поставляемого из других источников, а это будет именно так, то далее работу по сокрушению всех возможных препятствий, которые будут стоять между ними и дешёвым газом покупатели газа доделают сами.