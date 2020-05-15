Москва, , 16:23 — REGNUM Коронавирус нового типа может быстро эволюционировать из-за попадания в популяции диких животных, после чего вновь стать угрозой для человечества. Об этом 15 мая заявил руководитель международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора при ДФУ Михаил Щелканов на телеканале «Россия 24».

«Мы можем постоянно сталкиваться с ситуацией, когда вирус начнёт обходить действие вакцины — я не предрекаю это, но это рабочая гипотеза, её нужно анализировать. Как анализировать? Налаживать, наконец, на государственном уровне систему мониторинга природных очагов вирусных инфекций на всей территории нашей страны, как это было во времена бывшего СССР», — заявил Щелканов.

«Нужно готовиться к тому, что сейчас этот вирус тяжёло-острого респираторного синдрома второго типа, вероятнее всего, проникнет в популяции сначала сельскохозяйственных, а потом и диких животных на территории северной Евразии, Америки, Австралии», — подчеркнул он.

По его мнению, это может привести к формированию вторичных природных очагов заражения.