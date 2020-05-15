Рига, , 16:21 — REGNUM В первом квартале 2020 г. число туристов в Латвии упало на 13,1% (до 399,5 тысяч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а число проведённых ими ночей в гостиницах снизилось на 10,5% (до 815,9 тысяч). Об этом сообщает Lsm. lv со ссылкой на данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

По данным ЦСУ, на 8,7% (до 144,4 тысяч) уменьшилось число путешествующих по стране местных жителей, на 15,5% (до 255,1 тысяч) снизилось число туристов из-за рубежа.

Отмечается, что 48% от общего туристического потока (или 122,7 тысяч человек) составили туристы из соседних стран: России — 23,8%, Литвы — 11,4%, Эстонии — 10.2% и Белоруссии — 2,8%.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.