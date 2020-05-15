Москва, , 16:12 — REGNUM Распространение коронавируса нового типа среди людей практически неизбежно повлечёт распространение COVID-19 среди диких животных и его дальнейшую эволюцию в новых условиях. Об этом 15 мая заявил руководитель международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора при ДФУ Михаил Щелканов на телеканале «Россия 24».

«Рано или поздно он проникнет в популяцию диких животных на территории северной Евразии. Вот о чём сейчас надо думать. Ведь человек — тоже животное, только наиболее активно перестраивающее природную среду под свои нужды. Поэтому нужно готовиться к тому, что сейчас этот вирус тяжёло-острого респиратного синдрома второго типа, вероятнее всего, проникнет в популяции сначала сельскохозяйственных, а потом и диких животных на территории северной Евразии, Америки, Австралии», — заявил Щелканов.

По его мнению, это приведёт к формированию вторичных природных очагов заражения.

«Животные северной Евразии с этим вирусом знакомы не были, как и человек. Они не имеют иммунной прослойки, можно встретиться с чувствительными, ещё не адаптированными видами. Эти процессы будут проходить очень долго, вирус там начнёт активно мутировать и возвращаться в человеческую популяцию», — указал он.