Москва, , 16:04 — REGNUM На торгах в Европе 15 мая нефть марки Brent торгуется в плюсе. На торгах в Европе цена повышалась до $32,48. Рост продолжения не получил, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

«Участники рынка ждут открытия американской сессии. Покупатели предпринимают попытки закрепиться выше $32,50, чтобы спокойно двигаться к уровню $35 за баррель. Недельный рост пока составляет 2,14%.

Текущему росту способствуют новое соглашение ОПЕК+, а также ожидания увеличения спроса на нефть после ослабления ограничений, введенных на время пандемии. Добыча нефти и конденсата в России по итогам первых 14 дней мая упала на 25% относительно апреля и составила 1,286 млн тонн в день.

Компания Saudi Aramco намерена сократить поставки нефти в США и Европу. По данным агентства Bloomberg, поставки некоторым покупателям в этих регионах сократятся на 60−70%.

Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что из-за закрытия скважин компаниями на фоне падения спроса, добыча нефти в США падает быстрее. Все производители закрыли неэффективное производство.

Компания Baker Hughes опубликует новые данные по буровым установка в США в 20:00 по мск. За прошлую неделю нефтяных буровых установок сократилось на 33 единицы до 374 штук против 988 (-614) год назад.

На момент написания обзора Brent стоит $31,52 за баррель. Техническая картина благоприятная чтобы сегодня продолжить рост до $33,25», — полагает эксперт.

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