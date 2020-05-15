Тбилиси, , 16:02 — REGNUM Регулярные авиарейсы с 1 июля возобновит компания Georgian Airways («Грузинские авиалинии»). Об этом 15 мая сообщает пресс-служба организации.

Сообщается, что запрет на полеты был продлен Агентством гражданской авиации Грузии до 31 июня. Всем, кто купил билеты на май или июнь, предлагается их бесплатно переоформить на более поездную дату.

Напомним, все регулярные рейсы в рамках профилактики эпидемии коронавируса были отменены в Грузии с 21 марта. С 1 июля грузинское правительство планирует открыть границы для иностранных туристов.

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