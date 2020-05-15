Москва, , 15:58 — REGNUM Рубль днем 15 мая очень волатилен. Он постоянно меняет направление движения в парах с иностранными валютами вне зависимости от того, как ведет себя, например, нефть, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар США торгуется по 73,74 руб. и дорожает на 0,4%, сохраняя в силе тем самым диапазон 73−75 руб. Евро стоит 79,73 руб., и здесь среднесрочный коридор 79−82 руб. также остается актуальным.

Восходящий тренд в нефти очень неустойчив. Он базируется исключительно на ожиданиях восстановления баланса в спросе и предложении, а фактов здесь мы не увидим до середины июня. Значит, такой драйвер как опора рублю не самый прочный.

В валютной секции могут быть точечные локальные интересы, связанные с покупкой рублей.

Например, для аукционов Минфина РФ на следующей неделе или в преддверии налогового периода. Но все это не слишком весомо для того, чтобы заметно укрепить рубль», — считает эксперт.

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