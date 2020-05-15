Самара, , 15:57 — REGNUM Строительство железнодорожной ветки к особой экономической зоне (ОЭЗ) планируют завершить к лету 2021 года в Самарской области. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос рассматривался на совещании по развитию Особой экономической зоны «Тольятти». Глава региона Дмитрий Азаров назвал дату готовности этой ветки — лето 2021 года.

По словам председателя областного правительства Виктора Кудряшова, строительные работы идут по графику и скоро строители начнут выносить инженерные коммуникации. Кроме этого, разрешение на строительство первого этапа пути уже получено.

По словам чиновников, строительство этого объекта является очень важным для расширения производственной активности моногорода Тольятти. Это привлечет новых ОЭЗ и положительно скажется как на экономическом, так и на социальном развитии территории.

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