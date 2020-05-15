Москва, 15 мая 2020, 15:51 — REGNUM Действующее законодательство России позволяет работодателям снижать заработную плату, считает вице-президент Конфедерации труда России, депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»). Об этом он заявил 15 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, призвавшего разрешить предпринимателям снижать заработную плату своим работникам.
Как пояснил Шеин, эта логика не нова, и очевидно, что работодатели в лице господина Титова пытаются использовать эпидемию и кризис как предлог для того, чтобы отнять у работника, то есть у 95% населения страны их трудовые права.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Титов заявил, что в России необходимо изменять закон о труде в той части, в которой фиксируется ответственность предпринимателей за снижение заработной платы.