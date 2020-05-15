Москва, , 15:51 — REGNUM Действующее законодательство России позволяет работодателям снижать заработную плату, считает вице-президент Конфедерации труда России, депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»). Об этом он заявил 15 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, призвавшего разрешить предпринимателям снижать заработную плату своим работникам.

«Фраза господина Титова означает, что Титов не знает предмет, про который он что-то рассказывает. Действующее законодательство, к сожалению, позволяет снижать заработную плату, — сказал Шеин. — Называется это «изменение существенных условий труда», и при изменении существенных условий труда размер заработной платы действительно может быть снижен. Есть процедура, в рамках которой работодатель должен объяснить, что изменилось, известить сотрудника за месяц. Очевидно, что атака господина Титова идёт на трудовое законодательство как таковое с тем, чтобы работодатели могли делать с работниками всё, что они считают нужным, — увольнять, когда приспичит, снижать заработную плату, оставлять на сверхурочные работы».

Как пояснил Шеин, эта логика не нова, и очевидно, что работодатели в лице господина Титова пытаются использовать эпидемию и кризис как предлог для того, чтобы отнять у работника, то есть у 95% населения страны их трудовые права.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Титов заявил, что в России необходимо изменять закон о труде в той части, в которой фиксируется ответственность предпринимателей за снижение заработной платы.