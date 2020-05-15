Москва, , 15:49 — REGNUM Неэффективные меры по сдерживанию коронавируса в мировом масштабе привели к полноценному эпидемическому процессу. Об этом 15 мая заявил руководитель международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора при ДФУ Михаил Щелканов на телеканале «Россия 24».

«Что сейчас произойдёт? Дальше будет хуже. Благодаря неумелым действиям некоторых стран с большим населением, которые позволили завозным случаям превратиться в полноценный эпидемический процесс», — заявил Щелканов.

По его мнению, усилия других государств из-за эпидемиологического провала в США и ряде других государств были серьёзно обесценены.

«соседи тоже не могли сдерживать этот бесконечный поток завозных случаев, и у нас сейчас тоже из-за европейцев, главным образом, это происходит. По-видимому, коронавирус надолго задержится в человеческой популяции», — указал он.