Москва, , 15:41 — REGNUM По прошествию пяти лет с начала продаж Suzuki Vitara в России, дилеры компании реализовали 20-тысячный экземпляр этой модели. Об этом сообщает пресс-служба российского представительства компании Suzuki.

Данная модель в базовой версии стоит 1 149 000 рублей, а её топовая комплектация обойдется покупателям в 1 679 000 рублей.

Автопроизводители снабдили машину светодиодными фарами, мультимедийной системой поддерживающей Apple CarPlay и Android Auto, а также «приборкой» с цветным экраном размером 4,2 дюйма.

Линейка двигателей Suzuki Vitara в России состоит из двух агрегатов — 117-сильного 1,6-литрового атмосферного мотора и более производительного турбодвигателя Boosterjet мощностью 140 «лошадей». Оба агрегата в зависимости от комплектации сочетаются с 5-скоростной «механикой» или 6-скоростным «автоматом». В качестве дополнительной опции доступен вариант привода 4×4.

Напомним, компания Suzuki проведёт официальную премьеру рестайлингового кроссовера Vitara в октябре 2020 года.

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