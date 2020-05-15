Самара, , 15:42 — REGNUM Строительство первого корпуса завода по производству автокомпонентов планируют завершить к концу текущего года в Самарской области. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, вопрос реализации крупного инвестиционного проекта французской компании «Faurecia» был рассмотрен на совещании по развитию Особой экономической зоны «Тольятти».

По словам чиновников, согласно плану в 2020 году будет закончено возведение первого корпуса предприятия, площадь которого составит примерно 12 тысяч квадратных метров. В нем будут производиться автокресла и другие компоненты. На этом предприятии будут созданы порядка 500 рабочих мест. Кроме этого, в бюджет будут поступать значительные налоговые платежи.

По словам председателя областного правительства Виктора Кудряшова, несмотря на пандемию коронавируса интерес к ОЭЗ «Тольятти» не ослабевает у крупных инвесторов. Правительство региона обеспечивает инвесторам нужные сроки и параметры возведения производственных объектов.

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