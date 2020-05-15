Рига, , 15:25 — REGNUM Латвийский национальный авиаперевозчик АirBaltic с 18 мая в ежедневном режиме начинает полёты во Франкфурт и Осло. Об этом, как пишет портал Diena. lv, сообщил исполнительный директор предприятия Мартиньш Гаус.

«Мы возвращаемся с определённой целью — сохранить наши позиции в регионе. Компания находится в хорошей позиции, чтобы начать работу. Флот АirBaltic составляют исключительно Airbus A220−300», — сказал Гаус.

По его словам, разрешение на регулярные полёты с 18 мая по 9 июня получено от министерства сообщений. Всем пассажирам будут выдаваться защитные маски и дезинфицирующие средства.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.