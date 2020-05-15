Киев, 15 мая 2020, 15:24 — REGNUM Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в январе-марте 2020 года составило всего 9,4 млн долларов.
Соответствующую информацию обнародовал 15 мая украинский госстат, передает корреспондент ИА REGNUM.
Для сравнения — за соответствующий период 2019 года отрицательное сальдо баланса составило 437,9 млн долларов.
Выравнивание баланса произошло за счет падения импорта: экспорт товаров и услуг из Украины за квартал составил 14 679,2 млн долларов (на 0,3% меньше), а вот импорт сократился сразу на 3,1% до 14 688,6 млн долларов.
ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, итоговое отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2019 году составило $3,63 млрд, и это на 41,5% меньше, чем в 2018 г.($6,21 млрд). Эксперты предположили, что положительная динамика объясняется, в первую очередь, резким улучшением торговли услугами с РФ, а более конкретно — платежом в $2,9 млрд, перечисленным Газпром Нафтогазу в конце года в рамках достижения новых договоренностей по транзиту.