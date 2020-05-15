Минск, , 15:17 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции изменила сознание людей, они поняли, что надо «держаться за землю», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Они поняли, что надо держаться за землю. Люди совершают переоценку своих действий и жизненных устоев, и это на пользу сельскому хозяйству», — цитирует Лукашенко издание Sputnik.

Белорусский лидер также потребовал продолжать работу по развитию села в республике, чтобы «поднять сельское хозяйство».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Белоруссии Елена Богдан заявила, что республика выходит на плато по числу случаев заражения коронавирусом нового типа.

Читайте также: Лукашенко заявил о двукратном «снижении пневмоний» после парада 9 мая