Казань, , 15:11 — REGNUM Депутаты Казанской гордумы внесли изменения в бюджет Казани на 2020 год. Доходы бюджета увеличены на 287,9 млн рублей, расходы — на 383 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии 15 мая.

По словам начальника финансового управления Ирека Мухаметшина, доходы и расходы бюджета увеличиваются на 287,9 млн рублей за счет дополнительной финансовой помощи. Она выделена в соответствии с нормативными актами правительства РТ на выкуп земельных участков и строений на них, изымаемых для строительства дорог. Из них 248 млн рублей будут направлены на Большое казанское кольцо, пояснил спикер.

Кроме того, он предложил увеличить расходную часть на 95,1 млн рублей за счет остатков средств бюджета на начало 2020 года. Их планируется направить на содержание муниципальных учреждений — 47,1 млн рублей, на приобретение продуктовых наборов для ветеранов и тружеников тыла в рамках празднования 75-летия Победы — 20 млн рублей, на содержание муниципальной казны — 17,7 млн рублей, на разработку проектно-изыскательных документов на строительство дополнительных корпусов детских образовательных учреждений — 10,3 млн рублей.

Также дополняется перечень субсидий, выделяемых из бюджета города Казани, грантами в форме субсидий физическим лицам, использующим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

«С учетом изменений объем бюджета Казани на 2020 год по доходам составит 25 млрд 312 млн 781 тыс. рублей, по расходам — 26 млрд 212 млн 181 тыс. рублей и дефицитом — 899 млн 400 тыс. рублей, источником покрытия которого являются остатки средств бюджета на начало 2020 года», — подчеркнул Мухаметшин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с отчётом об исполнении бюджета за 2019 год на XXXIX сессии Казгордумы 15 мая выступил мэр Казани Ильсур Метшин. Он отметил, что по сравнению с 2018 годом расходы городского бюджета увеличились на 4% и составили 27 млрд 425 млн рублей.

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