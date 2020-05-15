Киев, , 15:06 — REGNUM В отдельных регионах Украины засуха погубила как минимум 80% посевов, сообщил 15 мая заместитель министра экономики Тарас Высоцкий.

Чиновник отметил, что наиболее угрожающая ситуация сложилась в северной части Одесской области — этот регион страны называется Бессарабия.

По его словам, треть посевов полностью погибли, развитие трети посевов зависит от того, будут ли дожди в следующие две недели, и еще с трети можно собрать урожай.

Высоцкий отмечает, что перспективы пересева отсутствуют, поскольку влаги в почве нет, поэтому аграрии ждут посева озимых в следующем году в августе-сентябре при условии поступления дождей.

Засуха ставит под вопрос выплаты фермерами арендной платы за паи, обеспечение региона продовольствием, и поступления в местные бюджеты тоже существенно уменьшатся, прогнозирует представитель правительства.

ИА REGNUM напоминает, что ранее министр экономики Игорь Петрашко заявил, что реалистический предусматривает урожай в 65−68 млн тонн, что существенно меньше, чем в прошлом году. Чиновник отметил, что одним из факторов снижения урожая является как раз засуха. Вместе с тем, он подчеркнул, что и такие объемы с запасом позволят обеспечить продовольственную безопасность и даже сохранить за Украиной статус большой экспортной страны.