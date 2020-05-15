Казань, , 15:02 — REGNUM Объем расходов бюджета Казани за 2019 год по сравнению с 2018 годом увеличился на 4% и составил 27 млрд 425 млн рублей. Об этом заявил на заседании XXXIX сессии Казгордумы мэр Казани Ильсур Метшин, отчитываясь об исполнении бюджета за 2019 год.

«За отчетный период с территории города было собрано 180 млрд рублей налоговых доходов, из которых 44% зачислены в федеральный бюджет, 48,7% — в бюджет республики и 7,4% — в бюджет города», — сообщил Мухаметшин.

По отношению к 2018 году сбор доходов увеличился на 14% или 22 млрд рублей. Из них 11 млрд рублей — это НДС, 3 млрд рублей — налог на доходы физических лиц, 5 млрд рублей — налог на прибыль.

По словам спикера, итоговые показатели исполнения бюджета города за 2019 год существенно превысили утвержденные параметры. Так, при утвержденном бюджете в объеме 23 млрд 23 млн рублей исполнение составило 27 млрд 498 млн рублей. Дополнительные поступления в бюджет — порядка 4,5 млрд рублей, из которых 1 млрд 217 млн рублей — собственные доходы и 3 млрд 258 млн рублей — безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов.

Налоги служат основным источником формирования доходов бюджета, на их долю приходится 82% собственных доходов. Основные бюджетообразующие источники это НДФЛ (5,7 млрд рублей или почти 35% в структуре собственных доходов), земельный налог (3,6 млрд рублей), налоги на совокупный доход (2,9 млрд рублей), налог на имущество физических лиц (911 млн рублей) и прочие налоги (359 млн рублей). Неналоговые доходы составили 2,9 млрд рублей.

«Вторая значительная составляющая доходной части бюджета — это безвозмездные поступления из бюджетов других уровней, которые в отчетном году составили 11 млрд 490 млн рублей», — сказал мэр Казани.

Дополнительные поступления составили 3,6 млрд рублей. Большая часть из них была направлена на социально-культурную сферу.